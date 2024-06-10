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Законодательство РК

Токаев подписал закон о маркировке органической продукции

маркировка органической продукции, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 20:41 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане введут маркировку органической продукции, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции", – говорится в документе.

Закон разработан для совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлен на формирование и развитие внутреннего рынка, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.

Ранее депутат Сената Парламента РК Арман Утегулов заявил, что документом предусмотрены основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту, а также введена система учета и надзора.

Кроме того, законодательные поправки предусматривают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для органического производства.

"Предусматривается сертификация процесса производства органического продукта. Такой подход уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. Кроме того, определено основание приостановления и прекращения действия сертификата соответствия. На основе договора о совместной деятельности (простое товарищество) производители органической продукции имеют возможность пройти групповую сертификацию. Это будет способствовать сотрудничеству и интеграции органических производителей и снизит затраты на сертификацию для конкретного производителя". Арман Утегулов

Для борьбы с подделкой органической продукции предусмотрена маркировка органической продукции. Такая маркировка будет осуществляться только при наличии сертификата соответствия, а в его рекламе может использоваться только слово "органический" и его производные.

В целях развития органического сельского хозяйства, как востребованного направления в агропромышленном комплексе, закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

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