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Политика

Токаев направил телеграмму президенту Конго

телеграмма, Токаев, поздравление, президент Конго, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:00 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Демократической Республики Конго Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости, отправив ему телеграмму, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 30 июня 2025 года, текст телеграммы следующий:

"Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот".

25 июня Токаев поздравил президента Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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