Токаев направил телеграмму президенту Конго
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Демократической Республики Конго Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости, отправив ему телеграмму, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Акорды за 30 июня 2025 года, текст телеграммы следующий:
"Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот".
25 июня Токаев поздравил президента Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик.
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