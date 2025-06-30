Токаев направил телеграмму президенту Конго

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Демократической Республики Конго Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости, отправив ему телеграмму, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 30 июня 2025 года, текст телеграммы следующий:

"Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот".

25 июня Токаев поздравил президента Даниэла Шапу и его соотечественников с 50-летием независимости Республики Мозамбик.

