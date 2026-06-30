Токаев обратился к президенту Конго с поздравлением

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Демократической Республики Конго. Касым-Жомарт Токаев поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент отметил, что наша страна рассматривает Демократическую Республику Конго в качестве одного из надежных и важных партнеров на африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие продолжит развиваться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Демократической Республики Конго – благополучия и процветания.

Ранее Токаев пообещал новые возможности для немецкого бизнеса в Казахстане.