Токаев открыл штаб-квартиру СВМДА в Астане
Отмечено, что Токаев и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса организации.
Фото: akorda.kz
Затем рота Почетного караула подняла флаг СВМДА.
Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, в том числе с рабочими кабинетами, зоной open space, офисом переводчиков, залом председательства и музейно-библиотечным пространством.
Фото: akorda.kz
Ранее под председательством Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан. На заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.