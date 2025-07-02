Токаев открыл штаб-квартиру СВМДА в Астане

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая состоялась сегодня, 2 июля 2025 года, в Астане, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что Токаев и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса организации. Фото: akorda.kz Затем рота Почетного караула подняла флаг СВМДА. Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, в том числе с рабочими кабинетами, зоной open space, офисом переводчиков, залом председательства и музейно-библиотечным пространством. Фото: akorda.kz Ранее под председательством Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан. На заседании были рассмотрены ключевые тенденции в сфере внутренней и внешней миграции, заслушаны доклады заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева, министров внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения.

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