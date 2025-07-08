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Политика

Как Казахстан решает проблему импортозависимости от молока и яиц

Супермаркет, маркет, магазин, продуктовый магазин, молоко, молочные продукты, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 11:03 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 8 июля 2025 года на заседании правительства рассказал, как Казахстан решает проблему импортозависимости от молока и яиц, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что министерство снижает импортозависимость от молока посредством кредитования строительства современных ферм по ставке 2,5% годовых.

"Если в 2019 году таких ферм было всего 19, то в рамках программы было запланировано строительство еще 116 молочно-товарных ферм. 69 из них уже введены в действие, еще 47 – на стадии реализации. Запуск всех 116 ферм увеличит объем производства молока на 600 тысяч тонн в год и позволит закрыть вопрос импортозависимости", – сказал Айдарбек Сапаров.

Министр отметил, что в рамках импортозамещения продукции птицеводства за последние 5 лет удалось повысить самообеспеченность по мясу птицы – с 58% до 80% (объемы производства увеличены с 235,3 тыс. тонн в 2020 году до 358,7 тыс. тонн в 2024 году). В дальнейшем по этой позиции будет достигнута полная самообеспеченность.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области начали строительство крупнейшей молочно-товарной фермы. 

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Бауыржан Муканов
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