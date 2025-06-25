Акция "Таза Қазақстан": премьер-министр дал поручения по воспитанию экологической культуры населения

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 25 июня 2025 года дал ряд поручений по программе "Таза Қазақстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства поручил обеспечить активное привлечение общественности, ассоциаций и объединений к воспитанию у молодого поколения экологической культуры.

"Надо общими усилиями прививать традиционные ценности семьи, правильное поведение в обществе, бережное отношение к культурным ценностям, патриотизм к своей родной земле. Необходимо учесть данные направления в воспитательной программе "Адал азамат", – сказал Олжас Бектенов.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено внести соответствующие корректировки. Министерство туризма совместно с акиматами областей и городов разработает единый календарь всех массовых спортивных мероприятий в разрезе каждого населенного пункта.

Также необходимо сформировать карту основных объектов экотуризма для всеобщего пользования с описанием места, туристических объектов и другой необходимой информацией.

"Министерству культуры совместно с заинтересованными государственными органами в месячный срок выработать конкретные предложения по воспитанию экологической и духовной культуры населения. По итогам следует актуализировать Концепцию развития экологической культуры "Таза Қазақстан", – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что экологическая культура должна стать неотъемлемой частью современного общества Казахстана.

"Необходимо понять простую философию: чисто не только там, где постоянно убирают, но и где не мусорят. В развитых странах мира это является нормой. Мы должны привить детям понятие, что мы часть природы, поэтому должны беречь ее. Здесь следует изучить передовой опыт других стран и использовать его", – отметил Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что в 2021-2025 годах в Казахстане на территории населенных пунктов высажено 15 млн деревьев.