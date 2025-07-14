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События

Глава государства направил телеграмму президенту Франции

президент РК Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Макрон, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 10:00 Фото: akorda.kz
14 июля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Казахстана поздравил Эмманюэля Макрона с национальным праздником Французской Республики – Днем взятия Бастилии.

"Глава государства, отметив, что Франция является авторитетным членом международного сообщества, добившимся значительных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, пожелал дружественному французскому народу дальнейшего процветания", – говорится в сообщении.

Токаев также подчеркнул стратегический характер казахско-французских отношений и высоко оценил вклад Эмманюэля Макрона в развитие двустороннего сотрудничества.

11 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму президенту Монголии, поздравив его с праздником Наадам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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