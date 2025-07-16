Дархан Сатыбалды назначил нового руководителя в сфере общественных пространств
По данным акимата за 16 июля 2025 года, Сулейменов окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент", магистр строительства Международного транспортно-гуманитарного университета.
Трудовую деятельность начал в 2014 году в международной аудиторской организации Deloitte.
В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях.
В 2017 году занимал должность генерального директора в строительной компании. С 2020 по 2024 год – заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
С 2024 по 2025 год исполнял обязанности руководителя в Управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы.
11 июля 2025 года cтало известно, что Асия Аканова в связи с переходом на другую должность покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы.