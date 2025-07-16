Дархан Сатыбалды назначил нового руководителя в сфере общественных пространств

В Алматы назначен новый ответственный за парки, скверы и городскую среду. Распоряжением акима Дархана Сатыбалды должность руководителя Управления развития общественных пространств города теперь занимает Батырхан Сулейменов, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата за 16 июля 2025 года, Сулейменов окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент", магистр строительства Международного транспортно-гуманитарного университета.

Трудовую деятельность начал в 2014 году в международной аудиторской организации Deloitte.

В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях.

В 2017 году занимал должность генерального директора в строительной компании. С 2020 по 2024 год – заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы.

С 2024 по 2025 год исполнял обязанности руководителя в Управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы.

11 июля 2025 года cтало известно, что Асия Аканова в связи с переходом на другую должность покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы.