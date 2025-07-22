Константин Авершин: Внешняя политика – это не слухи в подворотне, а полноценная стратегия роста

Внешняя политика Казахстана основывается на стратегической многовекторности и прагматичном подходе, позволяющем укреплять суверенитет и развивать международное партнерство без привязки к геополитическим блокам, заявил в интервью депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин.

Мажилисмен отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев проводит курс, в основе которого лежит стратегическая многовекторность: партнерство с Востоком, открытость Западу, союз с соседями и четкое следование национальным интересам. Такой подход позволяет стране сохранять суверенитет, усиливать дипломатические позиции и привлекать инвестиции без утраты самостоятельности.

По мнению депутата, это зрелая политика, в которой гибкость не означает слабость, а прагматизм – уступки. Такой внешнеполитический курс стал логичным продолжением эволюции независимого Казахстана и в полной мере отражает личную дипломатическую школу главы государства, считает мажилисмен. Имея глубокое понимание международных процессов, Касым-Жомарт Токаев умело использует площадки глобального диалога для продвижения интересов страны, при этом избегая втягивания в чужие конфликты и блоковые противостояния.

"Мы не срываемся в крайности. Мы – партнеры Китая, союзники России, стратегические друзья Запада. Мы торгуем, ведем диалог, сотрудничаем, но не подчиняемся. Казахстан говорит своим языком – дипломатичным, взвешенным, но твердым. Вот где зрелость. Вот где подлинная независимость. Касым-Жомарту Токаеву удается сохранять имеющиеся позиции за счет ума, опыта, принципов. Наш президент – не случайный человек, он дипломат с мировым именем. Он знает, что такое закулисные игры, при этом ни разу не дал себя втянуть в чужие конфликты. Он не торгует интересами народа – ни за бонусы, ни за рейтинги", – отметил Константин Авершин.

Отдельного внимания, по мнению депутата Мажилиса, заслуживает опыт и дипломатические навыки главы государства. Эти данные позволяют Казахстану сохранять позиции востребованного партнера в центре евразийского пространства.

"Роль дипломатического опыта Касым-Жомарта Токаева огромная. Когда другие начинают метаться, он садится за стол переговоров. Когда в мире хаос, он предлагает диалог, площадку, формулу мира. За это Казахстан сегодня уважаем. А уважение – это не взятый кредит, это репутация, выстроенная годами. Президент не играет на публику и не стремится к дешевой популярности. Он делает работу – тяжелую, сложную, но системную. Именно поэтому ему доверяют внутри страны, и именно поэтому Казахстан сегодня воспринимается в мире как надежный, самостоятельный и предсказуемый партнер. Ярким примером выступают действия главы государства во время январских беспорядков. Когда все шаталось, он стоял. Когда многие ждали, что "все развалится", он взял всю страну на свои плечи. Это был момент истины, который он прошел с достоинством, выступив символом государственного мужества", – считает Авершин.

Комментируя январские события 2022 года, мажилисмен напомнил, что именно президент принял решение пригласить силы ОДКБ в момент, когда страна стояла на грани катастрофы. Однако, как подчеркнул депутат, ключевым здесь было не само прибытие миротворческого контингента, а готовность главы государства взять на себя ответственность и действовать жестко, но законно.

"Именно политическая воля президента, его четкие приказы и опора на народную поддержку позволили стабилизировать ситуацию и не допустить масштабного раскола. Да, союзники оказали содействие, и за это Казахстан признателен. Но фундаментальный вывод заключается в том, что только благодаря сильному и решительному лидеру страна избежала трагического сценария и сохранила государственность. Это был не жест зависимости, а проявление стратегической воли и точного расчета: президент действовал в интересах государства, быстро, эффективно и строго в рамках международного права. Более того, именно Токаев после нормализации ситуации инициировал вывод миротворческого контингента, подчеркнув, что суверенитет страны – неприкосновенен. Этот шаг стал убедительным сигналом: Казахстан открыт к союзничеству, но никогда не передает контроль над собственной территорией", – отметил депутат Константин Авершин.