Леонид Млечин: Дипломатический опыт Токаева – искусство успешного решения самых болезненных проблем

В современном мире необходимо активно участвовать в мировых делах и гасить конфликты. Для этого нужно разбираться во внешней политике и уметь ладить с соседями – ближними и дальними. И это президенту Казахстана удается, отметил в интервью российский писатель и журналист Леонид Млечин.

– Леонид Михайлович, как вы оцениваете реализацию внешней политики Казахстана? Удается ли республике благодаря дипломатическому опыту главы государства придерживаться принципа многовекторности?

– Касым-Жомарт Токаев справедливо говорит о том, что Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Уникальное геополитическое расположение Казахстана между Европой и Азией нужно правильно и умело использовать.

Подтверждение словам: в Астану съезжаются практически все значимые и влиятельные фигуры мировой политики и экономики: руководители ООН, ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского совета, Международного валютного фонда.

Завоевав уважение и доверие партнеров и на Востоке, и на Западе, Казахстан стал центром политического притяжения. Многовекторная дипломатия, политическое сотрудничество со всем миром очень помогают экономике и бизнесу республики. Дипломатический опыт Токаева бесценен – это искусство успешного решения самых болезненных и пугающих проблем.

– По вашим наблюдениям, как Казахстан демонстрирует независимость во внешней политике, несмотря на участие в различных международных союзах?

– Президент Токаев – талантливый дипломат. Он не уклоняется от острых вопросов и на прямой вопрос дает прямой ответ, хотя иногда его слова рождают целые политические бури. Касым-Жомарт Токаев желает, чтобы его ясно понимали, и не намерен юлить. Именно глава Казахстана сформулировал то, что многие в мире до сих пор не понимают или не решаются произнести: в военном отношении Россия непобедима.

– Как вы оцениваете вклад Казахстана в деятельность ОДКБ?

– Многие политики поддавались соблазну сосредоточиться на своих делах и не интересоваться тем, что происходит по соседству. Но вокруг все полыхает и взрывается! Невозможно наладить хорошую жизнь в своей стране и думать, что остальной мир оставит тебя в покое. Нужны силы и умение успешно противостоять вызовам, нужны политическая воля и военная сила.

1 января 2024 года президент Казахстана принял на себя обязанности председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ. Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнеров по Организации относительно традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. В Мангистауской области на западе РК прошли региональные международные учения "Бирлестик-2024". В Таджикистане прошли учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2024", в которых приняли участие контингенты Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

– Звучат мнения о том, что в январе 2022 года формально ОДКБ, но по факту Россия, помогла Казахстану избежать гражданской войны и сохранить государственность. Однако сегодня о российской руке помощи в нашей республике якобы уже не помнят. А что думаете вы?

– А я хорошо помню, как президент Токаев высоко оценил тогда помощь стран ОДКБ. И конечно же, отметил роль России: "Особые слова благодарности адресую президенту РФ Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение". Но кто-то всегда недоволен. Прекрасно помню, как в 2022 году звучали совсем другие голоса: "В Казахстан входят оккупанты! Токаев утратил контроль над страной. Иностранные войска будут стрелять в народ. И они уже никогда не уйдут..."

Помощь оказали коллективные силы быстрого реагирования, созданные именно по предложению Казахстана. Я разговаривал с одним из руководителей операции с белорусской стороны: они летели в Казахстан, не зная, что их ждет, и не зная, придется ли сразу вступить в бой. И главное, отправка воинского контингента в Казахстан в те январские дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию, была абсолютно прагматическим решением. А что бы произошло, если бы наш южный сосед развалился и там начался хаос? Или к власти пришли бы радикалы?

– Хотелось бы узнать вашу позицию и по поводу январских событий. Что это было? Насколько успешно Казахстан вышел из кризисной ситуации?

– Январский заговор должен был сломить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. А страну ждали тяжелейшие испытания, хаос и анархия. Но заговорщики сильно промахнулись. Во время трагических событий января 2022 года президент Токаев сохранил родную страну. Восстановив порядок и стабильность. Он не гайки стал закручивать, посвятил себя не мести заговорщикам и не укреплению личной власти, а глубоким политическим, экономическим и социальным реформам, которые преображают Казахстан.

В Астане осознают роль России. Но и нам нужно понимать значимость Казахстана в современном мире. Республика вступает в новые времена в новой роли – самая успешная и самая значимая страна Центральной Азии, всего региона.

– Каким источникам, по вашему мнению, стоит доверять, узнавая информацию о внешней политике Казахстана?

– Лично я читаю только серьезных аналитиков. И должен отметить, что заметно не хватает знатоков Казахстана и, шире говоря, Центральной Азии, которые бы вдумчиво анализировали происходящее и давали точные оценки в общественном пространстве. В их отсутствие время от времени происходят эмоциональные всплески, получающие незаслуженно большой резонанс.

Однажды в разговоре с президентом Токаевым я спросил: может быть, вы мало рассказываете о своей работе? Президент слишком скромен? Конечно, пресс-служба работает исправно, публикуется много материалов, в том числе и видео, сделанных на высоком уровне. Но это официальная информация. Нужен каждодневный, неформальный, живой рассказ о действиях главы государства, который действительно многое делает для своей страны, меняющейся на глазах. Тогда президент Казахстана ответил, что в отличие от некоторых других деятелей он не любит дешевого пиара и продолжит работать на благо государства, а не говорить об этом.

Современный Казахстан стремительно развивается и живет новой жизнью. Пока что ничьи попытки помешать стране двигаться вперед не удались. И, как говорят профессионалы, ситуация под контролем.

– Спасибо за интервью.

