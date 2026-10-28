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Политика

Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 19:58 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 октября 2026 года, прибыл с официальным визитом в Турцию. Его лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В аэропорту Этимесгут Анкары главу нашего государства встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", – следует из официальной информации, распространенной в среду.

Также сообщается, что в честь президента Казахстана у трапа был выстроен почетный караул.

Ранее сообщалось, что 28-30 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Отмечалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства. Также президент Казахстана примет участие в 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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