Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 октября 2026 года, прибыл с официальным визитом в Турцию. Его лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.
"В аэропорту Этимесгут Анкары главу нашего государства встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", – следует из официальной информации, распространенной в среду.
Также сообщается, что в честь президента Казахстана у трапа был выстроен почетный караул.
Ранее сообщалось, что 28-30 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию. Отмечалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства. Также президент Казахстана примет участие в 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
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