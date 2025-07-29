#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
542.03
627.29
6.66
Политика

Эрдоган назвал переговоры с Токаевым плодотворными

Эрдоган назвал переговоры с Токаевым плодотворными, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 22:30 Фото: Акорда
Главы Казахстана и Турции на брифинге для СМИ обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам и выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенты Казахстана и Турции считают необходимым разрешение всех конфликтов и противоречий мирным путем, на основе дипломатических переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта.

"Это является убедительным свидетельством вашего авторитета и влияния. Наши страны придерживаются общей точки зрения относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Казахстан отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран. Казахстан и Турция продолжат эффективное сотрудничество на международной арене. Казахстанская дипломатия будет уделять особое внимание дальнейшему развитию Организации тюркоязычных государств. Мы продолжим совместную работу с турецкой стороной в этом направлении и объединим усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности. Выражаю особую признательность за поддержку международных инициатив Казахстана, в том числе за вклад Турции в работу Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", – подытожил глава государства.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.

"Казахстан – крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений – от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута – современного аналога исторического Шелкового пути", – сообщил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган затронул вопросы сотрудничества в сфере туризма, выразив признательность Касым-Жомарту Токаеву за принятое Казахстаном решение о возможности безвизового пребывания граждан Турции в течение 90 дней.

В завершение своего выступления глава нашего государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за состоявшиеся плодотворные переговоры и пригласил его посетить Казахстан в удобное время.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев: Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам безопасности
Политика
23:22, 29 июля 2025
Токаев: Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам безопасности
Токаева наградили высшей государственной наградой Турции
Политика
23:02, 29 июля 2025
Токаева наградили высшей государственной наградой Турции
Казахстан предлагает особые льготы турецким предпринимателям
Политика
22:20, 29 июля 2025
Казахстан предлагает особые льготы турецким предпринимателям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: