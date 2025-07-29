Токаев: Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам безопасности

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление казахско-турецких отношений, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, пишет Акорда, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество активно углубляется.

"Мы добились значительных успехов в торгово-экономической сфере. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают около четырех тысяч турецких компаний. Наши культурно-гуманитарные связи крепнут из года в год. В настоящее время в Турции обучаются более 12 тыс. казахстанских студентов. В прошлом году Вашу страну посетили около 800 тыс. моих соотечественников, а в этом году данный показатель может превысить один миллион человек. Мы тесно взаимодействуем и на международной арене. Астана и Анкара придерживаются общих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности. Особенно хотелось бы отметить наши эффективные действия в рамках Организации тюркских государств. Сегодня мы видим большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества и вывода его на качественно новый уровень. Итоги сегодняшних переговоров служат ярким тому подтверждением", – заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что наша страна проводит сбалансированную политику и реализует масштабные социально-экономические задачи.

"Благодаря этому мы достигли неплохих результатов и обеспечили стабильный экономический рост. По итогам 2024 года ВВП страны вырос на 5,1%, а за первое полугодие этого года экономика Казахстана увеличилась на 6,2%. В нынешнем году мы планируем довести валовой внутренний продукт до 300 млрд долларов. Это самый большой показатель в Центральной Азии. Для достижения поставленных целей мы уделяем приоритетное внимание четырем направлениям: цифровизации и развитию искусственного интеллекта, укреплению транспортно-транзитного потенциала, модернизации аграрного сектора, а также запуску крупных инфраструктурных проектов в энергетике и промышленности. Отмечу, что Астана придает особое значение сотрудничеству с Турцией для успешной реализации данных задач", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, внутренняя ситуация в Казахстане стабильна. Последовательно осуществляется политический курс, основанный на концепции "Закон и Порядок".

"Мы успешно реализуем политические реформы. Наше государство придерживается формулы "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". В настоящее время в нашей стране активно проводится общенациональная кампания "Таза Қазақстан". Под чистотой подразумевается изменение образа жизни и обновление сознания гражданина. Наша страна должна быть зеленой, наш народ – честным, а его намерения – чистыми. Мы призываем наших сограждан следовать этим ценностям. Конечная цель нашей внутренней политики – построение "Справедливого Казахстана" и "Слышащего государства". Казахстан проводит взвешенную, многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Наши отношения с соседними странами развиваются в духе дружбы и взаимопонимания. Турция в нашей дипломатии занимает особое место. Мы поддерживаем реформу Организации Объединенных Наций и считаем, что в этом вопросе у нас с Турцией общие цели и интересы. В этой связи хотел бы подчеркнуть участие Турции как посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. Мы высоко ценим прогресс, который достигнут благодаря вам, и поддерживаем ваши инициативы, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В торжественной церемонии приняли участие турецкие общественные деятели, представители творческой интеллигенции и деловых кругов, а также около 80 представителей дипломатического корпуса.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.

