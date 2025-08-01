Токаев и генсек ООН посетят Алматы 3 августа

3 августа 2025 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Казахстан. Планы важного гостя озвучили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Алматы глава государства и Антониу Гутерриш проведут переговоры.

Также они посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Антониу Гутерриш является генеральным секретарем ООН с 1 января 2017 года.

В предыдущий раз Гутерриш прилетал в Алматы 3 июля 2024 года. Затем он отправился в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.