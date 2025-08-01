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Политика

Токаев и генсек ООН посетят Алматы 3 августа

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 09:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
3 августа 2025 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит с визитом Казахстан. Планы важного гостя озвучили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Алматы глава государства и Антониу Гутерриш проведут переговоры.

Также они посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Антониу Гутерриш является генеральным секретарем ООН с 1 января 2017 года.

В предыдущий раз Гутерриш прилетал в Алматы 3 июля 2024 года. Затем он отправился в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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