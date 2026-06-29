26 июня 2026 года в городе Конаеве Алматинской области в рамках проекта "Наше единство – в многообразии" состоялся республиканский форум "Межэтническое согласие – основа устойчивого развития", сообщает Zakon.kz.

Целью форума стало укрепление межэтнического согласия, продвижение ценностей общественного согласия и развитие межрегионального обмена опытом.

Фото: акимат Алматинской области

В мероприятии приняли участие представители Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Республики Казахстан, заместитель акима Алматинской области Гани Айдарович Майлыбаев, руководители республиканских и региональных учреждений "Қоғамдық келісім", председатели этнокультурных объединений, члены Ассамблеи народа Казахстана, а также представители Республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары".

Фото: акимат Алматинской области

На форуме были обсуждены актуальные вопросы укрепления межэтнического согласия, сохранения общественной стабильности, роли молодежи в укреплении единства страны, а также значения новой Конституции и Национального курултая.

Спикеры выступили с докладами, обменялись опытом и представили лучшие практики в сфере укрепления общественного согласия.

Фото: акимат Алматинской области

По итогам форума участники выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в целях укрепления межэтнического согласия и общенационального единства, подчеркнув, что сохранение общественной стабильности является одним из ключевых условий устойчивого развития страны.

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