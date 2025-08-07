#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Политика

Комиссия Министерства обороны проинспектировала воинские части Карагандинской области

Воинская часть, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:12 Фото: МО РК
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область заместитель министра обороны Республики Казахстан по вопросам тыла и военной инфраструктуры генерал-лейтенант Каныш Абубакиров провел комплексную инспекцию в Карагандинском, Балхашском и Приозерском гарнизонах.

Особое внимание в ходе проверки было уделено бытовым условиям военнослужащих срочной службы, качеству питания, санитарному состоянию казарм и работе медицинских пунктов, а также вопросам противопожарной безопасности в местах хранения оружия и боеприпасов.

Заместитель министра лично пообщался с солдатами, интересовался их мнением об условиях проживания, организации повседневной службы и обеспеченности вещевым имуществом.

Фото: МО РК

В Карагандинском гарнизоне комиссия ознакомилась с ходом строительства модульной казармы на 60 коек, которая будет оборудована современной столовой на 100 посадочных мест и банно-прачечным комплексом. Также проинспектированы объекты Военного колледжа имени Талгата Бегельдинова, где проводится капитальный ремонт. Даны поручения по устранению выявленных недостатков и приведению инфраструктуры в нормативное состояние.

Фото: МО РК

В Балхаше проверены учебные помещения, пожарное депо и техническая зона. Отдельное внимание уделено благоустройству территории, состоянию санитарных узлов и организации быта в модульной казарме. Заместителем министра обороны отмечена большая работа, проведенная командиром войсковой части 03876 полковником Маратом Джалгасбаевым, по улучшению инфраструктуры, поддержанию уставного внутреннего порядка и ведению ротного хозяйства.

В Приозерском гарнизоне осмотрены административные здания, казармы, склады и объекты жизнеобеспечения. Оценена организация учета материальных средств, порядок хранения боеприпасов и условия несения службы.

Фото: МО РК

По итогам инспекции генерал-лейтенант Каныш Абубакиров дал конкретные указания командованию гарнизонов по устранению выявленных недостатков, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и повышению эффективности тылового обеспечения.

Проверка стала частью системной работы Министерства обороны по созданию достойных условий службы для личного состава и укреплению морально-психологического климата в войсках.

Фото: МО РК

Айсулу Омарова
