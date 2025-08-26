#АЭС в Казахстане
Министр обороны дал старт акции "Мектепке жол"

Акция &quot;Мектепке жол&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 12:34 Фото: МО РК
Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов в рамках рабочей поездки посетил Аягозский гарнизон.

В ходе визита особое внимание было уделено вопросам боевой подготовки, состояния военной инфраструктуры, а также социальной поддержке семей военнослужащих.

Фото: МО РК

Глава оборонного ведомства посетил учебный полигон "Майлин", осмотрел танковый огневой городок, а также учебный корпус в военном городке "Южный". Министр наблюдал за учебными занятиями, ознакомился с бытовыми условиями личного состава и дал ряд указаний по совершенствованию учебного процесса и организации службы. Кроме того, в гарнизоне он проверил состояние военной техники, а также условия хранения боеприпасов.

Особое внимание министр уделил социальной сфере. В рамках благотворительной акции "Мектепке жол" он посетил общеобразовательную среднюю школу №4 и вручил школьные принадлежности детям военнослужащих из многодетных семей.

"Ваши родители оберегают мир и безопасность страны, а вы – будущее государства. Эти школьные принадлежности – небольшой вклад в ваше будущее. Желаю вам крепкого здоровья, отличной учебы и больших достижений", – обратился Даурен Косанов к ребятам.

Фото: МО РК

В ходе общения с командованием гарнизона министр акцентировал внимание на важности поддержания высокого уровня боевой готовности и заботы о военнослужащих:
"Условия жизни и социально-бытовые вопросы военнослужащих должны постоянно находиться в центре внимания. Необходимо следить за качеством питания, чистотой и комфортом в казармах, обеспечением медицинского обслуживания, а также усиливать меры поддержки семей военнослужащих", – отметил он.

Фото: МО РК

Завершая поездку в Восточный Казахстан, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил также Усть-Каменогорский гарнизон, где провел встречу с акимом области и представителями Совета ветеранов Вооруженных сил. Министр обороны подчеркнул, что ветераны должны чаще встречаться с молодежью, передавая им свой опыт.

"Сегодня одной из наших главных задач является воспитание молодежи в духе патриотизма, честности и дисциплины. Ваши знания и традиции – прочный фундамент, на котором строится наша армия", – сказал министр.

По итогам поездки глава оборонного ведомства поставил перед командованием гарнизонов конкретные задачи по укреплению боевой готовности, совершенствованию военной инфраструктуры и повышению качества социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Фото: МО РК

Айсулу Омарова
