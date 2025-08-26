Министр обороны дал старт акции "Мектепке жол"

Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов в рамках рабочей поездки посетил Аягозский гарнизон.

В ходе визита особое внимание было уделено вопросам боевой подготовки, состояния военной инфраструктуры, а также социальной поддержке семей военнослужащих.

Фото: МО РК

Глава оборонного ведомства посетил учебный полигон "Майлин", осмотрел танковый огневой городок, а также учебный корпус в военном городке "Южный". Министр наблюдал за учебными занятиями, ознакомился с бытовыми условиями личного состава и дал ряд указаний по совершенствованию учебного процесса и организации службы. Кроме того, в гарнизоне он проверил состояние военной техники, а также условия хранения боеприпасов.

Особое внимание министр уделил социальной сфере. В рамках благотворительной акции "Мектепке жол" он посетил общеобразовательную среднюю школу №4 и вручил школьные принадлежности детям военнослужащих из многодетных семей.

"Ваши родители оберегают мир и безопасность страны, а вы – будущее государства. Эти школьные принадлежности – небольшой вклад в ваше будущее. Желаю вам крепкого здоровья, отличной учебы и больших достижений", – обратился Даурен Косанов к ребятам.