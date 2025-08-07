Громкое задержание КНБ: Сатжан Аблалиев освобожден от должности вице-министра транспорта

В социальных сетях появилась информация об освобождении Сатжана Аблалиева от должности вице-министра транспорта Казахстана. Сегодня, 7 августа 2025 года, эту информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе правительства РК.

Сатжан Аблалиев родился 11 января 1970 года в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений.

Трудовую деятельность начал в 1987 году оператором Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции. С 1996 по 2004 год работал в Казахской Академии транспорта и коммуникаций. Долгие годы – в структуре министерств транспорта и коммуникаций; по инвестициям и развитию; индустрии и инфраструктурного развития. С июня 2021 по октябрь 2023 года – заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Вице-министром транспорта Сатжан Аблалиев был назначен в октябре 2023 года.

Отметим, что 2 августа в Казнете появилась информация о задержании вице-министра транспорта Сатжана Аблалиева. 4 августа в Службе по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК заявили, что вице-министр транспорта задержан по подозрению в получении взятки и с санкции суда взят под стражу. При этом в службе не назвали имени задержанного, но показали видео обысков.

По состоянию на 4 августа у министра транспорта РК Нурлана Сауранбаева, согласно опубликованной на сайте ведомства информации, было три вице-министра: Максат Калиакпаров, Талгат Ластаев и Сатжан Аблалиев.