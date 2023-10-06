В Минтранспорта произошли кадровые назначения
Фото: Zakon.kz
6 октября 2023 в пресс-службе главы правительства рассказали о назначениях в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.
К примеру, постановлением Правительства Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта.
Максат Калиакпаров, фото: primeminister.kz
Сатжан Аблалиев, фото: primeminister.kz
Кроме того, приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович стал руководителем аппарата МТ РК.
Ерболат Мукаев, фото: primeminister.kz
1 сентября Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить Министерство транспорта. По словам главы государства, Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой.
На следующий день, 2 сентября, Министерство возглавил Марат Карабаев.
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