В Минтранспорта произошли кадровые назначения

6 октября 2023 в пресс-службе главы правительства рассказали о назначениях в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

К примеру, постановлением Правительства Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта.

Максат Калиакпаров, фото: primeminister.kz

Сатжан Аблалиев, фото: primeminister.kz

Кроме того, приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович стал руководителем аппарата МТ РК.

Ерболат Мукаев, фото: primeminister.kz

1 сентября Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить Министерство транспорта. По словам главы государства, Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой.

На следующий день, 2 сентября, Министерство возглавил Марат Карабаев.