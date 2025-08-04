В КНБ заявили о задержании вице-министра транспорта

Сегодня, 4 августа 2025 года, Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) выступила с громким заявлением. Вице-министр транспорта Казахстана задержан по подозрению в получении взятки и с санкции суда взят под стражу, сообщает Zakon.kz.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Также Youtube-канал Комитета опубликовал видео обысков, прошедших, по всей вероятности, у задержанного дома. В кадре сотрудники КНБ раскладывают найденные купюры по столу и ковру.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства транспорта, у главы ведомства Нурлана Сауранбаева три вице-министра: Максат Калиакпаров, Талгат Ластаев и Сатжан Аблалиев.

В субботу, 2 августа, в Казнете появилась информация о задержании Сатжана Аблалиева. Он занимает должность вице-министра с 6 октября 2023 года.

Ранее в Службе по противодействию коррупции КНБ подводили итоги первого месяца работы. Так, в июле 2025 года в стране зарегистрировали 17 фактов правонарушений. Большая часть из них связана с получением или дачей взятки – пять и четыре эпизода соответственно.