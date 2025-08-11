Токаев о развитии искусственного интеллекта: Времени мало, нельзя сидеть сложа руки
Во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность грамотного использования ИИ подрастающим поколением, сообщает Zakon.kz.
По его мнению, это должно стать непременным условием цифровой трансформации в нашей стране.
"Мы уже реализуем программу обучения AI-Sana. Цель проекта – повышение квалификации студентов в области искусственного интеллекта. Целесообразно максимально расширить сферу действия этой программы. Необходимо повысить уровень знаний преподавателей и учеников в области искусственного интеллекта, что является важной задачей, стоящей перед профильным министерством".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, глава государства отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы.
"В прошлом году глобальные инвестиции в стартапы в сфере искусственного интеллекта составили почти 100 миллиардов долларов – это более трети всех венчурных вложений в мире. По сравнению с 2023 годом финансирование ИИ-проектов выросло почти на 80%. Таким образом, конкуренция за таланты и идеи в области искусственного интеллекта резко обостряется. Основные инвестиционные потоки сегодня исходят из США, стран Европейского союза и Китая. Но эти средства идут туда, где есть сформированная экосистема: доступ к инфраструктуре, поддержке, регулированию и рынкам. Деньги следуют за условиями. Месяц назад я ознакомился с работой ряда казахстанских стартапов в сфере ИИ. Некоторые из них могут стать "единорогами". Радует, что талантливые молодые люди у нас есть, они настроены патриотично, хотя некоторые из них работают за рубежом. Такие таланты государство обязано поддерживать".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, президент поручил правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института "цифровых послов".
"Наша задача – создать эффективную инновационную экосистему для талантливой молодежи. В целом следует обеспечить им все условия. Также необходимо открыть структуры и исследовательские центры, которые будут способствовать быстрой реализации новых инициатив. Важно укреплять международные связи в сфере цифровых технологий. Только тогда Казахстан будет признан цифровым хабом Евразии. Развитие искусственного интеллекта – задача стратегического значения для нашей страны. Эта задача напрямую связана с будущим Казахстана. Наша страна должна быть передовой и развитой. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем. На сегодняшнем совещании мы определили ряд важных задач. Всем государственным органам и учреждениям предстоит работать сообща. К этой работе должны быть привлечены и представители частного сектора, поскольку это общенациональная цель. Министерство цифрового развития как основной координирующий орган должно обеспечить общее взаимодействие. Времени очень мало, нельзя сидеть сложа руки. Ключевые решения и предложения, связанные с искусственным интеллектом, должны быть подготовлены и представлены мне в течение двух месяцев".Касым-Жомарт Токаев
Известно, что в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, члены правительства, руководители центральных государственных органов.
Также Токаев обозначил приоритетные направления, которые должны стать основой цифровой политики государства.
