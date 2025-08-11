#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Политика

Токаев о развитии искусственного интеллекта: Времени мало, нельзя сидеть сложа руки

ИИ, Казахстан, Токаев, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 14:52 Фото: akorda.kz
Во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность грамотного использования ИИ подрастающим поколением, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, это должно стать непременным условием цифровой трансформации в нашей стране.

"Мы уже реализуем программу обучения AI-Sana. Цель проекта – повышение квалификации студентов в области искусственного интеллекта. Целесообразно максимально расширить сферу действия этой программы. Необходимо повысить уровень знаний преподавателей и учеников в области искусственного интеллекта, что является важной задачей, стоящей перед профильным министерством".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы.

"В прошлом году глобальные инвестиции в стартапы в сфере искусственного интеллекта составили почти 100 миллиардов долларов – это более трети всех венчурных вложений в мире. По сравнению с 2023 годом финансирование ИИ-проектов выросло почти на 80%. Таким образом, конкуренция за таланты и идеи в области искусственного интеллекта резко обостряется. Основные инвестиционные потоки сегодня исходят из США, стран Европейского союза и Китая. Но эти средства идут туда, где есть сформированная экосистема: доступ к инфраструктуре, поддержке, регулированию и рынкам. Деньги следуют за условиями. Месяц назад я ознакомился с работой ряда казахстанских стартапов в сфере ИИ. Некоторые из них могут стать "единорогами". Радует, что талантливые молодые люди у нас есть, они настроены патриотично, хотя некоторые из них работают за рубежом. Такие таланты государство обязано поддерживать".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент поручил правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института "цифровых послов".

"Наша задача – создать эффективную инновационную экосистему для талантливой молодежи. В целом следует обеспечить им все условия. Также необходимо открыть структуры и исследовательские центры, которые будут способствовать быстрой реализации новых инициатив. Важно укреплять международные связи в сфере цифровых технологий. Только тогда Казахстан будет признан цифровым хабом Евразии. Развитие искусственного интеллекта – задача стратегического значения для нашей страны. Эта задача напрямую связана с будущим Казахстана. Наша страна должна быть передовой и развитой. Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем. На сегодняшнем совещании мы определили ряд важных задач. Всем государственным органам и учреждениям предстоит работать сообща. К этой работе должны быть привлечены и представители частного сектора, поскольку это общенациональная цель. Министерство цифрового развития как основной координирующий орган должно обеспечить общее взаимодействие. Времени очень мало, нельзя сидеть сложа руки. Ключевые решения и предложения, связанные с искусственным интеллектом, должны быть подготовлены и представлены мне в течение двух месяцев".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 14:52
Токаев провел совещание по развитию ИИ, где выразил недовольство и упомянул США с Китаем

Известно, что в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, члены правительства, руководители центральных государственных органов.

Также Токаев обозначил приоритетные направления, которые должны стать основой цифровой политики государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой казахстанской АЭС
Политика
16:06, Сегодня
Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой казахстанской АЭС
Все ИТ-системы Казахстана объединят на одной платформе
Политика
15:05, Сегодня
Все ИТ-системы Казахстана объединят на одной платформе
Президент Казахстана совершит в ноябре государственный визит в Москву
Политика
16:22, 08 августа 2025
Президент Казахстана совершит в ноябре государственный визит в Москву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: