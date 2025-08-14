Заместитель акима Алматы покинул должность

13 августа 2025 года в пресс-службе акимата Алматы рассказали о том, что еще один заместитель главы города покинул свою должность. С сегодняшнего дня Аскар Амрин больше не является замакима, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному сообщению городского акимата, Аскар Амрин покинул свой пост в связи с переходом на другую должность 13 августа 2025 года.

Известно, что с февраля 2022 года он курировал сферы архитектуры, градостроительства, городской мобильности, энергетики, водоснабжения, а также финансов.

Аскар Амрин родился 1 января 1975 года в Северо-Казахстанской области. Является выпускником Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, Корнельской школы права (США), магистр права.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области.

С 1997 по 2001 год – главный специалист, начальник Управления правовой экспертизы и законопроектных работ Департамента законодательства Министерства юстиции Казахстана.

С 2001 по 2003 год – заместитель председателя Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2003 по 2006 год – вице-министр финансов Казахстана.

С 2007 по 2009 год занимал должности управляющего директора, вице-президента, генерального директора АО "Lancaster Invest".

В 2012 году занимал должность ответственного секретаря Министерства индустрии и новых технологий.

С 2012 по 2016 год – руководитель Аппарата генерального прокурора.

С 2016 по 2017 год – советник акима Астаны.

С 2016 по 2022 год – заместитель акима Нур-Султана.

С 2 февраля являлся заместителем акима Алматы.

Стоит отметить, что после вступления в должность нового акима Алматы Дархана Сатыбалды в акимате города начали происходить ожидаемые кадровые перестановки.

К примеру, 17 июля был назначен новый руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы. Им стал Алмас Жанбыршы. Также в городе теперь новый ответственный за парки, скверы и городскую среду – Батырхан Сулейменов.

Кроме того, с 7 августа Асем Нусупова также больше не является замакима.

По данным, размещенным на сайте городского ведомства, заместителями Дархана Сатыбалды являются Бейбут Шаханов (строительство, спорт, земельные отношения), Азамат Калдыбеков (общественное развитие, культура, религия, молодежная политика) и Олжас Смагулов (экономика и государственные активы, предпринимательство и промышленность, туризм, экология и благоустройство).