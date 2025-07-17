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Политика

Экс-советник акима Астаны перешел в акимат Алматы

Алмас Жанбыршы, руководитель, управление, Алматы, урбанистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Назначен новый руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы. Распоряжением акима Дархана Сатыбалды эту должность с 17 июля 2025 года занимает Алмас Жанбыршы, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Алмас Жанбыршы родился в 1979 году в Алматы. Выпускник Казахской головной архитектурно-строительной академии Алматы и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2003 году архитектором. С 2005 по 2018 год проработал на различных должностях в Управлении архитектуры и градостроительства города.

С 2018 по 2019 год был директором ТОО "Научно-исследовательский институт "Алматыгенплан".

С 2019 по 2021 год – заместитель руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны.

С 2021 по 2022 год – директор ТОО "Научно-исследовательский институт "Астанагенплан".

С 2022 по 2023 год – руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны.

До настоящего назначения был советником акима Астаны.

Днем ранее Дархан Сатыбалды назначил нового руководителя в сфере общественных пространств. Им стал Батырхан Сулейменов. Также аким сменил главу Управления энергетики и водоснабжения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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