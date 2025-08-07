#АЭС в Казахстане
Политика

Заместитель акима Алматы ушла в отставку

Нусупова Асем, работа, акимат Алматы, перестановки, кадры, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:21 Фото: gov.kz
7 августа 2025 года в пресс-службе акимата Алматы заявили, что еще один заместитель главы города покинул свою должность. Так, с сегодняшнего дня Асем Нусупова больше не является замакима, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному сообщению акимата:

"Асем Нусупова покинула должность заместителя акима города Алматы по собственному желанию 7 августа 2025 года".

С февраля 2022 года она курировала сферы образования, здравоохранения, занятости и социальной защиты населения.

По данным, размещенным на сайте городского ведомства, заместителями Дархана Сатыбалды являются Аскар Амрин (курирует вопросы общественного транспорта, энергетики и водоснабжения, финансы), Бейбут Шаханов (строительство, спорт, земельные отношения), Азамат Калдыбеков (общественное развитие, культура, религия, молодежная политика) и Олжас Смагулов (экономика и государственные активы, предпринимательство и промышленность, туризм, экология и благоустройство).

Стоит отметить, что после вступления в должность нового акима Алматы Дархана Сатыбалды в акимате города начали происходить ожидаемые кадровые перестановки.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 11:21
Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы

К примеру, 17 июля был назначен новый руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы. Им стал Алмас Жанбыршы. Также в городе теперь новый ответственный за парки, скверы и городскую среду – Батырхан Сулейменов.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
