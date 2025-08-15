#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
События

Токаев назначил заместителя министра обороны

Серик Бурамбаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 09:36 Фото: Министерство обороны РК
15 августа 2025 года стало известно о назначении нового заместителя министра обороны, сообщает Zakon.kz.

Им стал Серик Бурамбаев.

"Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.

Серик Бурамбаев родился в 1969 году. Окончил:

  1. Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1990 г.
  2. Военный университет МО РФ в 2007 г.
  3. Адъюнктура Военного университета МО РФ в 2010 г. (заочно)
  4. Академические курсы при Национальном университете обороны в 2015 г.
  5. Имеет ученую степень доктор PhD

С 1990 по 1992 годы проходил воинскую службу в войсковых частях Краснознаменной Каспийской флотилии; с 1992 по 2004 годы проходил воинскую службу в местных органах военного управления.

В разные годы служил старшим офицером Управления командующего войсками РгК "Запад"; заместителем начальника института по воспитательной и социально-правовой работе, заместителем начальника института – начальник штаба Военно-морского института; первым заместителем главнокомандующего – начальником главного штаба Военно-морских сил ВС РК; начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК.

С июля 2022 по февраль 2023 года – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан.

С февраля 2023 по июнь 2024 года – начальник Департамента территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба ВС РК

С 25 июня 2024 года был главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Новым главнокомандующим Военно-морскими силами президент назначил Каната Ниязбекова.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
