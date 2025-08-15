Токаев назначил заместителя министра обороны
Им стал Серик Бурамбаев.
"Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.
Серик Бурамбаев родился в 1969 году. Окончил:
- Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1990 г.
- Военный университет МО РФ в 2007 г.
- Адъюнктура Военного университета МО РФ в 2010 г. (заочно)
- Академические курсы при Национальном университете обороны в 2015 г.
- Имеет ученую степень доктор PhD
С 1990 по 1992 годы проходил воинскую службу в войсковых частях Краснознаменной Каспийской флотилии; с 1992 по 2004 годы проходил воинскую службу в местных органах военного управления.
В разные годы служил старшим офицером Управления командующего войсками РгК "Запад"; заместителем начальника института по воспитательной и социально-правовой работе, заместителем начальника института – начальник штаба Военно-морского института; первым заместителем главнокомандующего – начальником главного штаба Военно-морских сил ВС РК; начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК.
С июля 2022 по февраль 2023 года – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан.
С февраля 2023 по июнь 2024 года – начальник Департамента территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба ВС РК
С 25 июня 2024 года был главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Новым главнокомандующим Военно-морскими силами президент назначил Каната Ниязбекова.