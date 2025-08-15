#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Политика

Во власти больше нет семейно-клановой системы – президент

Касым-Жомарт Токаев, конференция, учителя, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:09 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Он добавил, что во власти больше нет семейно-клановой системы, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день казахстанцы сплоченно строят Справедливый, Чистый и Сильный Казахстан.

По словам главы государства, для формирования нового качества нации запущены важные реформы.

"Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан".Касым-Жомарт Токаев

Также он уточнил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии.

"Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм. Сегодня в нашей стране растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Уважение к Закону и Порядку становится незыблемым принципом. Одним словом, Казахстан вступил в качественно новый этап развития".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, следует понимать, что мало провозгласить изменения, не менее важно прочно закрепить их.

"Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание. И в этом деле огромная ответственность возлагается на вас, уважаемые педагоги. Ведь настоящий ответственный гражданин – Адал азамат формируется именно в школьных стенах".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев заявил, что учитель – это ключевая фигура в построении будущего страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Казахстана заступился за педагогов и потребовал изменений в законе
Политика
11:31, Сегодня
Президент Казахстана заступился за педагогов и потребовал изменений в законе
Токаев: Интернет и ложные идеи могут разрушить судьбы детей
Политика
11:23, Сегодня
Токаев: Интернет и ложные идеи могут разрушить судьбы детей
Канат Ниязбеков стал новым главнокомандующим ВМС
Политика
09:36, Сегодня
Канат Ниязбеков стал новым главнокомандующим ВМС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: