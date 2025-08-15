Во власти больше нет семейно-клановой системы – президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции заявил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Он добавил, что во власти больше нет семейно-клановой системы, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день казахстанцы сплоченно строят Справедливый, Чистый и Сильный Казахстан.

По словам главы государства, для формирования нового качества нации запущены важные реформы.

"Это масштабная и сложная работа, в которой уже достигнуты значительные результаты. Полностью обновлена политическая система, определен новый экономический курс. Наше общество трансформируется, меняется сознание граждан". Касым-Жомарт Токаев

Также он уточнил, что в государственной службе утверждается принцип меритократии.

"Во власти больше нет семейно-клановой системы. При назначении на должности в первую очередь учитываются знания и профессионализм. Сегодня в нашей стране растет свободолюбивое и мыслящее поколение. Уважение к Закону и Порядку становится незыблемым принципом. Одним словом, Казахстан вступил в качественно новый этап развития". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, следует понимать, что мало провозгласить изменения, не менее важно прочно закрепить их.

"Для достижения этой цели необходимо обновить общественное сознание. И в этом деле огромная ответственность возлагается на вас, уважаемые педагоги. Ведь настоящий ответственный гражданин – Адал азамат формируется именно в школьных стенах". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев заявил, что учитель – это ключевая фигура в построении будущего страны.

