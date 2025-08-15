#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Политика

Токаев: Интернет и ложные идеи могут разрушить судьбы детей

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 11:23 Фото: pexels
15 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции признал, что именно в школе дети обретают многие навыки жизни в обществе, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в школе ученики привыкают к дисциплине и порядку, учатся соблюдать правила и нормы поведения.

"Поэтому школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки", – уверен Токаев.

Также, продолжил он, важно прививать детям чувство ответственности, разъяснять им, что любые поступки имеют свои последствия.

"Необходимо, чтобы принцип "Закон и Порядок" стал неотъемлемым элементом воспитательной работы. Задача – на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции. В эту работу, помимо заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и школьных психологов, должно включиться все педагогическое сообщество, поскольку это задача общегосударственного характера".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул Токаев, чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них критическое мышление.

"Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в интернете и социальных сетях, где они могут легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон".Касым-Жомарт Токаев

Еще Токаев заверил, что учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм.

"Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества. Об этом я говорил на днях на заседании Совета Безопасности. Но главное, надо донести до детей и молодежи, что увлечение разного рода стимуляторами, даже якобы безобидными, – это путь в никуда. Уход от реальности в мир грез с помощью вредоносных веществ или виртуальных игр превращает человека в социального изгоя. По сути, такие люди лишают себя будущего – они не смогут найти нормальную работу, построить благополучную семью, реализовать свои таланты и добиться больших целей".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев сказал, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Он добавил, что во власти больше нет семейно-клановой системы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент Казахстана заступился за педагогов и потребовал изменений в законе
Политика
11:31, Сегодня
Президент Казахстана заступился за педагогов и потребовал изменений в законе
Во власти больше нет семейно-клановой системы – президент
Политика
11:09, Сегодня
Во власти больше нет семейно-клановой системы – президент
Канат Ниязбеков стал новым главнокомандующим ВМС
Политика
09:36, Сегодня
Канат Ниязбеков стал новым главнокомандующим ВМС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: