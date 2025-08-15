Токаев: Интернет и ложные идеи могут разрушить судьбы детей

15 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на пленарном заседании Августовской конференции признал, что именно в школе дети обретают многие навыки жизни в обществе, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в школе ученики привыкают к дисциплине и порядку, учатся соблюдать правила и нормы поведения.

"Поэтому школа должна быть моделью гармоничного общества, в котором царит атмосфера уважения и поддержки", – уверен Токаев.

Также, продолжил он, важно прививать детям чувство ответственности, разъяснять им, что любые поступки имеют свои последствия.

"Необходимо, чтобы принцип "Закон и Порядок" стал неотъемлемым элементом воспитательной работы. Задача – на понятном языке, с помощью передовых педагогических методик донести до подрастающего поколения суть этой концепции. В эту работу, помимо заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей и школьных психологов, должно включиться все педагогическое сообщество, поскольку это задача общегосударственного характера". Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул Токаев, чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них критическое мышление.

"Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в интернете и социальных сетях, где они могут легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения. Поэтому каждый педагог должен приучать детей контролировать свои эмоции, стараться действовать рационально и смотреть на любые вещи и ситуации с разных сторон". Касым-Жомарт Токаев

Еще Токаев заверил, что учителям отводится особая роль в борьбе с такими пагубными явлениями, как наркомания и лудомания, домашнее насилие, буллинг и вандализм.

"Противодействие наркотизму среди подрастающего поколения требует консолидации усилий всего общества. Об этом я говорил на днях на заседании Совета Безопасности. Но главное, надо донести до детей и молодежи, что увлечение разного рода стимуляторами, даже якобы безобидными, – это путь в никуда. Уход от реальности в мир грез с помощью вредоносных веществ или виртуальных игр превращает человека в социального изгоя. По сути, такие люди лишают себя будущего – они не смогут найти нормальную работу, построить благополучную семью, реализовать свои таланты и добиться больших целей". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев сказал, что в государственной службе утверждается принцип меритократии. Он добавил, что во власти больше нет семейно-клановой системы.

