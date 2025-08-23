Король Иордании посетит Казахстан по приглашению Токаева

Стало известно, что Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева посетит король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, сообщает Zakon.kz.

Официальный визит пройдет с 26 по 27 августа 2025 года.

"В ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в официальном сообщении Акорды.

