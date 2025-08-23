#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
События

Король Иордании посетит Казахстан по приглашению Токаева

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 10:28 Фото: akorda.kz
Стало известно, что Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева посетит король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, сообщает Zakon.kz.

Официальный визит пройдет с 26 по 27 августа 2025 года.

"В ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в официальном сообщении Акорды.

22 августа 2025 года завершился официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. О том, какие заявления сделали главы стран на седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В новом лагере Шымкента смогут пройти обучение 2500 одаренных школьников
События
09:13, Сегодня
В новом лагере Шымкента смогут пройти обучение 2500 одаренных школьников
В Казахстане на субботу объявили штормовое предупреждение
События
20:03, 22 августа 2025
В Казахстане на субботу объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: