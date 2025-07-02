Касым-Жомарт Токаев рассказал вице-премьеру Молдовы, что думает об открытии их посольства в Казахстане

2 июля 2025 года президент Казахстана принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на встрече обсудили перспективы развития казахско-молдавских отношений.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие посольства Молдовы в Казахстане является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества", – сказано в сообщении.

В свою очередь Михай Попшой поздравил в лице главы государства всех казахстанских дипломатов с профессиональным праздником, подчеркнув особую роль дипломатии в современных международных реалиях.

Собеседники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в различных секторах, представляющих взаимный интерес.

В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Молдовы Майе Санду.

Кроме того, сегодня, 2 июля, глава государства провел заседание Совета Безопасности. На повестке были вопросы миграции.