Какими документами обменялись члены делегаций Казахстана и Иордании

В пресс-службе президента Казахстана сегодня, 27 августа 2025 года, поделились подробностями переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды:

"По завершении переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна члены делегаций двух стран обменялись подписанными межправительственными и коммерческими документами".

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану 26 августа 2025 года. Высокого гостя в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев. 27 августа в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иордании, после которой Токаев и Абдалла II направились в зал переговоров.

Позднее переговоры между президентом Казахстана и королем Иордании продолжились с участием членов официальных делегаций. Затем Абдалла II аль-Хусейн вручил Касым-Жомарту Токаеву Высший орден Иорданского Хашимитского королевства "Аль-Нахда".