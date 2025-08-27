Какими документами обменялись члены делегаций Казахстана и Иордании
Фото: akorda.kz
В пресс-службе президента Казахстана сегодня, 27 августа 2025 года, поделились подробностями переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна, сообщает Zakon.kz.
Как следует из Telegram-канала Акорды:
"По завершении переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна члены делегаций двух стран обменялись подписанными межправительственными и коммерческими документами".
Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану 26 августа 2025 года. Высокого гостя в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев. 27 августа в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иордании, после которой Токаев и Абдалла II направились в зал переговоров.
Материал по теме
Токаев – королю Иордании: У нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить
Позднее переговоры между президентом Казахстана и королем Иордании продолжились с участием членов официальных делегаций. Затем Абдалла II аль-Хусейн вручил Касым-Жомарту Токаеву Высший орден Иорданского Хашимитского королевства "Аль-Нахда".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript