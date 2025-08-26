#АЭС в Казахстане
Политика

Король Иордании прибыл с визитом в Астану

король Иордании прибыл с визитом в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 19:05 Фото: Акорда
Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев встретил короля Иордании в аэропорту Астаны.

Фото: Акорда

Завтра главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.

Фото: Акорда

Ранее Служба государственной охраны (СГО) Казахстана выступила с важным заявлением, предупредив жителей и гостей Астаны о временных ограничениях на дорогах из-за визита международного уровня. Ограничения связаны с тем, что столицу Казахстана с официальным визитом посетит король Иордании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
