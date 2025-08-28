Токаев передал наилучшие пожелания главам Украины, Индии, Грузии и других стран
Фото: akorda.kz
28 августа 2025 года в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, верительные грамоты вручили:
- посол Украины Виктор Майко;
- постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа;
- посол Республики Индия Я.К. Сайлас Тангал;
- посол Алжирской Народной Демократической Республики Осман Михаджи;
- посол Королевства Швеция Ларс Стефан Эрикссон;
- посол Королевства Бельгия Эрик де Майер;
- посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси;
- посол Латвийской Республики Даце Рутка;
- посол Республики Грузия Леван Диасамидзе.
"В своем приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан последовательно реализует многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Он отметил, что наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", – сказано в сообщении Акорды.
Глава государства также выразил уверенность в том, что вновь назначенные послы будут способствовать укреплению и расширению партнерских связей с Казахстаном.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
Накануне, 27 августа, завершился визит в Казахстан короля Иордании. Глава государства лично проводил гостя в аэропорту Астаны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript