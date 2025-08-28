Токаев передал наилучшие пожелания главам Украины, Индии, Грузии и других стран

28 августа 2025 года в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, верительные грамоты вручили:

посол Украины Виктор Майко; постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа; посол Республики Индия Я.К. Сайлас Тангал; посол Алжирской Народной Демократической Республики Осман Михаджи; посол Королевства Швеция Ларс Стефан Эрикссон; посол Королевства Бельгия Эрик де Майер; посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси; посол Латвийской Республики Даце Рутка; посол Республики Грузия Леван Диасамидзе.

"В своем приветственном слове президент подчеркнул, что Казахстан последовательно реализует многовекторную и сбалансированную внешнюю политику. Он отметил, что наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества", – сказано в сообщении Акорды.

Глава государства также выразил уверенность в том, что вновь назначенные послы будут способствовать укреплению и расширению партнерских связей с Казахстаном.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

Накануне, 27 августа, завершился визит в Казахстан короля Иордании. Глава государства лично проводил гостя в аэропорту Астаны.