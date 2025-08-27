Токаев проводил короля Иордании в аэропорту Астаны
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил короля Иордании Абдаллу ІІ в аэропорту Астаны. Фотографиями с места событий с Zakon.kz поделились в пресс-службе Акорды.
Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера, 26 августа 2025 года.
Кроме того, после переговоров король вручил президенту Высший орден Иорданского Хашимитского королевства "Аль-Нахда".
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"Касым-Жомарт Токаев проводил короля Иордании Абдаллу ІІ в столичном аэропорту", – кратко говорится в описании к снимкам.
