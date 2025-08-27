Токаев проводил короля Иордании в аэропорту Астаны

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил короля Иордании Абдаллу ІІ в аэропорту Астаны. Фотографиями с места событий с Zakon.kz поделились в пресс-службе Акорды.

