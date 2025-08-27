#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев проводил короля Иордании в аэропорту Астаны

Токаев, король Иордании, аэропорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 18:05 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил короля Иордании Абдаллу ІІ в аэропорту Астаны. Фотографиями с места событий с Zakon.kz поделились в пресс-службе Акорды.
Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера, 26 августа 2025 года.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 18:05
Официальная церемония встречи короля Иордании прошла в Акорде: фото и видео
Кроме того, после переговоров король вручил президенту Высший орден Иорданского Хашимитского королевства "Аль-Нахда".

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"Касым-Жомарт Токаев проводил короля Иордании Абдаллу ІІ в столичном аэропорту", – кратко говорится в описании к снимкам.
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
