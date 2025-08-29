#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев: Процесс построения "Справедливого Казахстана" нельзя остановить

Токаев, Казахстан, праздник, Конституция, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:48 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев во время научно-практической конференции заявил, что с 2019 года в Казахстане поэтапно реализовано несколько пакетов политических реформ и последовательно модернизирована политическая система, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что многие из тех, кто присутствует на конференции, были участниками этих крупных преобразований.

"Откровенно говоря, мы столкнулись со скепсисом со стороны определенной части политических кругов и даже с неприятием инициатив, направленных на обновление нашего общества".Касым-Жомарт Токаев

Однако, продолжил президент:

"Сегодня мы убеждаемся в правильности нашего стратегического выбора, который ведет нас по пути прогресса к цивилизованному обществу".

Кроме того, по его словам, референдум 2022 года зафиксировал беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед нашим государством стратегических задач.

"Всеобщая поддержка гражданами предложенного им нового политического курса усилила его необратимость. В течение очень короткого по историческим меркам времени общество пережило фундаментальную эволюцию в сторону политической зрелости и гражданской ответственности".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В заключительной части глава государства уверенно заявил, что развернуть вспять начатый процесс строительства "Справедливого Казахстана" уже никто не сможет.

"Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи".Касым-Жомарт Токаев

Идея "Справедливого Казахстана" как государственной концепции была выдвинута президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках его Послания народу Казахстана 1 сентября 2020 года, а затем развита и закреплена в конституционной реформе 2022 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 12:48
Благодаря этому решению мы празднуем 30-летие: Токаев о реформе Конституции 1995 года

Также Токаев назвал решающей роль Нурсултана Назарбаева в процессе принятия Конституции. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
