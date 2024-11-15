Токаев: Построение Справедливого Казахстана требует еще много работы

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что все преобразования мы должны осуществлять продуманно, прагматично, корректируя их в соответствии со здравым смыслом и нашей спецификой, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что "наши всесторонние реформы не остановятся, а будут неуклонно продолжаться".

"У нас есть план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Сейчас они тщательно прорабатываются. Планирую представить их в следующем году. Часть инициатив, как это уже у нас сложилось, будет обнародована мною на очередном заседании Национального курултая, который пройдет в Боровом, другая часть – в моем ежегодном Послании. На пути построения подлинно Справедливого Казахстана предстоит еще много работы. Нам нужно постоянно укреплять основы нашей общенациональной идентичности, повышать эффективность госуправления, последовательно развивать экономику". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что "важно иметь четкое видение далеких горизонтов, к которым мы стремимся".

"Так мы сможем проложить верный курс к нашим стратегическим целям. Мы должны уверенно смотреть вперед, не отвлекаясь на пустопорожние разговоры и ненужные споры. Убежден, что вместе мы сможем претворить в жизнь самые смелые начинания". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что его принципиальная позиция – нельзя экономить на социальных расходах.