#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.54
628.31
6.7
Политика

Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана

Токаев связался с президентом Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 06:48 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Шавката Мирзиёева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Шавката Мирзиёева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене. 

"Казахстан как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с Вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии", – говорится в телеграмме.

Ранее визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай получил широкое освещение в ведущих китайских средствах массовой информации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Китайские СМИ о визите Токаева: сотрудничество на новом уровне
Политика
15:36, 31 августа 2025
Китайские СМИ о визите Токаева: сотрудничество на новом уровне
Особое внимание – Си Цзиньпин пригласил Токаева на личный прием
Политика
11:34, 31 августа 2025
Особое внимание – Си Цзиньпин пригласил Токаева на личный прием
В Казахстане открыли мастерские Лу Баня
Политика
18:55, 30 августа 2025
В Казахстане открыли мастерские Лу Баня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: