Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Шавката Мирзиёева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Шавката Мирзиёева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене. "Казахстан как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с Вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии", – говорится в телеграмме. Ранее визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай получил широкое освещение в ведущих китайских средствах массовой информации.

