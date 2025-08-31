#АЭС в Казахстане
Политика

Китайские СМИ о визите Токаева: сотрудничество на новом уровне

саммит ШОС, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 15:36 Фото: akorda.kz
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай получил широкое освещение в ведущих китайских средствах массовой информации, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания – укрепление стратегического партнерства между двумя странами и общие усилия по обеспечению стабильности и процветания в регионе.

Журналисты агентства Синьхуа отмечают, что на встрече представители Казахстана и Китая подписали более 20 двусторонних документов о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, технологии, жилищное строительство, образование, спорт и охрана дикой природы.

Фото: akorda.kz

Китайская газета Global Times в своем материале подчеркнула, что отношения Казахстана и Китая достигли исторического максимума, а в 2024 году между странами зафиксировали рекордный товарооборот.

Канал CGTN процитировал Касым-Жомарта Токаева, который, комментируя отношения Китая и Казахстана, назвал их лучшими в истории и также отметил рекордные показатели торговли.

"За прошедший год двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня. Крупные совместные проекты успешно реализуются. Казахстан готов и дальше вместе с Китаем углублять практическое сотрудничество и активизировать культурно-гуманитарные связи для выхода двусторонних отношений на новый уровень", – говорится в цитате президента Казахстана.

Китайский правительственный портал gov.cn и Министерство иностранных дел КНР в своих публикациях подчеркнули стратегический характер партнерства двух государств, а также важность энергетического сотрудничества, развития транспортных коридоров и культурных обменов особенно накануне Года культурного обмена между двумя странами.

Фото: akorda.kz

В целом, ведущие китайские СМИ единодушны в оценках: встреча Си Цзиньпина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Напомним, в крупном портовом городе на северо-востоке Китая с 31 августа по 1 сентября пройдет юбилейный 25-й саммит организации под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии".

Токаев прибыл в Тяньцзинь за день до саммита по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как его встречали – можно прочитать здесь.

Фото: akorda.kz

Переговоры лидеров Казахстана и Китая состоялись 30 августа.

Корреспондент Zakon.kz, которая сейчас находится на месте событий, рассказала, что лидер Китая организовал личный прием лишь для троих из 22 прибывших на саммит ШОС представителей государств. Среди почетных гостей – Касым-Жомарт Токаев, а также президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Андрей Дюсупов
