Глава государства поздравил президента Словакии с Днем Конституции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.
В своем послании глава государства отметил достижения Словакии в укреплении демократических институтов и социально-экономическом прогрессе.
Президент подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении, выразив уверенность в их дальнейшем поступательном развитии.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Словакии – благополучия и процветания.
Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана.
