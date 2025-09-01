Глава государства поздравил президента Словакии с Днем Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.

В своем послании глава государства отметил достижения Словакии в укреплении демократических институтов и социально-экономическом прогрессе.

Президент подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении, выразив уверенность в их дальнейшем поступательном развитии.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Словакии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Узбекистана.