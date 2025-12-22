Президент Казахстана поздравил лидера Кореи с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 декабря 2025 года направил телеграмму поздравления президенту Кореи Ли Чжэ Мёну по случаю его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В своем послании президент Казахстана отметил, что Корея является надежным партнером страны в Азии.

Также подчеркнута значимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в целях реализации его существенного потенциала.

Далее глава государства подтвердил готовность совместными усилиями вывести расширенное стратегическое партнерство на качественно новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов на его ответственном посту, а корейскому народу – благополучия и процветания.

Касым-Жомарт Токаев днем ранее, 21 декабря, принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

