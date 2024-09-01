Токаев поздравил президента Словацкой Республики с Днем Конституции
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днем Конституции, сообщает Zakon.kz.
В своей телеграмме глава Казахстана выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости. Глава Казахстана подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
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