Задачу, которая приобрела неотложный характер, назвал президент Казахстана на саммите ШОС

Выступая 1 сентября 2025 года на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость активизации сотрудничества в сферах высоких технологий и цифровизации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, данная задача приобрела неотложный характер. К 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь 5 трлн долларов с увеличением доли в мировой технологической индустрии до 30%.

"Прогресс в этой сфере очевиден, он опережает развитие других стратегических отраслей. Убежден, что ШОС может стать мировым флагманом ускоренного развития искусственного интеллекта. Поэтому поддерживаем китайское предложение о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, готовы внести свой посильный вклад в это исключительно важное дело. Выступаем за развитие эффективного сотрудничества по всему спектру цифровой повестки, включая внедрение "умных решений" в реальный сектор экономики, здравоохранение, транспортно-логистическую сферу, систему управления городами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент в качестве практического шага в этом направлении предложил учредить Экспертный форум ШОС по искусственному интеллекту с возможностью его регулярного проведения в государствах – участниках ШОС.

"Первую такую встречу готовы провести в Астане на полях авторитетного форума Digital Bridge. Кроме того, в 2027 году Казахстан намерен организовать Конференцию высокого уровня на тему "Искусственный интеллект на службе экономик ШОС". А уже в следующем году готовы принять представителей средств массовой информации стран ШОС для обсуждения проблем в области информационной политики в новой технологической эпохе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

