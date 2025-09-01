#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане

Шанхайская организация сотрудничества, флаги стран-членов ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 09:21 Фото: sectsco.org
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2025 года на заседании Совета глав государств – членов ШОС, важной задачей обозначил сотрудничество в сфере экологии, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира.

"Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил, что следующий год пройдет под знаком 25-летия Шанхайской организации сотрудничества.

"Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Вновь выражаю признательность председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его неустанные и продуктивные усилия по продвижению созидательных ценностей "Шанхайского духа". Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение глава государства пожелал успехов Кыргызской Республике и ее президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в ШОС.

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
