Политика

Банк развития и Глобальная организация по ИИ: что поддержал Токаев на саммите "ШОС плюс"

президент РК Касым-Жомарт Токаев, саммит &quot;ШОС плюс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:22 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2025 года на саммите "ШОС плюс", поддержал идею создания Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что Казахстан активно участвует во всех процессах, направленных на активизацию финансового, экономического, инвестиционного, технологического сотрудничества в формате ШОС.

"Поддерживаем создание Банка развития ШОС как полезного финансового института, нацеленного на развитие экономик стран – участниц организации. Казахстан готов и далее всесторонне содействовать укреплению региональной взаимосвязанности. Считаем, что пристальное внимание следует уделить дальнейшему развитию и сопряжению таких масштабных проектов, как "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом, а также транспортных маршрутов "Север – Юг" и Средний коридор", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, особую актуальность приобрела задача выработки общих правил и этических стандартов применения технологий искусственного интеллекта.

В этой связи он поддержал создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта со штаб-квартирой в Шанхае.

, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:22
Токаев призвал к реформированию ООН

Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" – Токаев
Политика
15:13, Сегодня
Следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" – Токаев
Казахстан и будущее ШОС: взгляд на саммит в Китае
Политика
10:43, Сегодня
Казахстан и будущее ШОС: взгляд на саммит в Китае
Важные соглашения и заявления: 20 документов подписали на саммите ШОС в Китае
Политика
10:04, Сегодня
Важные соглашения и заявления: 20 документов подписали на саммите ШОС в Китае
