Следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию". Об этом Zakon.kz 1 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК.

Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.

По словам главы государства, формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.

"Это крайне важно с учетом тревожных тенденций в мире. Они всем присутствующим здесь хорошо известны. Повторяться на эту тему нет смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций. Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".

"Скоро мы отметим две знаковые исторические даты – 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к Победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной. Эта юбилейная дата – хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент Казахстана призвал к реформированию ООН.