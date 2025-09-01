#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Политика

Следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата" – Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 15:13 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "ШОС плюс", проходящем под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию". Об этом Zakon.kz 1 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК.

Президент подчеркнул, что под председательством Китая ШОС значительно укрепила свои позиции в международном сообществе.

По словам главы государства, формат "ШОС плюс", запущенный в прошлом году в Астане, органично вписался в масштабную повестку ШОС, усилил интерес многих государств к организации и становится местом продуктивного обмена мнениями по злободневным проблемам современности.

"Это крайне важно с учетом тревожных тенденций в мире. Они всем присутствующим здесь хорошо известны. Повторяться на эту тему нет смысла. Единственное, что хотелось бы отметить, так это совпадение причин и следствий данной ситуации: отсутствие взаимного доверия, ответственности за будущее миропорядка, а также недооценка многосторонней дипломатии, потенциала международных организаций. Но очевиден и другой вывод: ни одна страна не способна в одиночку справиться с современными вызовами. В этих сложнейших условиях Шанхайская организация сотрудничества, в моем понимании, должна сфокусироваться на созидательной, позитивной повестке дня, разрабатывать стратегические цели, направленные на разрешение конфликтных ситуаций, развертывание масштабного диалога в защиту мира, обеспечение устойчивого развития государств", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что совместными усилиями следует не допустить выхода вооруженных конфликтов на "точку невозврата".

"Скоро мы отметим две знаковые исторические даты – 80-летие окончания Второй мировой войны и 80-летие создания Организации Объединенных Наций. В Казахстане с искренним уважением относятся к Победе великого китайского народа над японским милитаризмом под руководством Коммунистической партии Китая. Полный разгром Квантунской армии, в котором во исполнение решений Ялтинской конференции приняли участие и советские войска, фактически подвел финальную черту под Второй мировой войной. Эта юбилейная дата – хорошая возможность обратить внимание всего мирового сообщества, особенно молодежи, на идеологические, политические аспекты Великой Победы, добытой ценой беспрецедентных в мировой истории жертв", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент Казахстана призвал к реформированию ООН.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Банк развития и Глобальная организация по ИИ: что поддержал Токаев на саммите "ШОС плюс"
Политика
15:22, Сегодня
Банк развития и Глобальная организация по ИИ: что поддержал Токаев на саммите "ШОС плюс"
Казахстан и будущее ШОС: взгляд на саммит в Китае
Политика
10:43, Сегодня
Казахстан и будущее ШОС: взгляд на саммит в Китае
Важные соглашения и заявления: 20 документов подписали на саммите ШОС в Китае
Политика
10:04, Сегодня
Важные соглашения и заявления: 20 документов подписали на саммите ШОС в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: