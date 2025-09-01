#АЭС в Казахстане
Стало известно о визите Токаева в Пекин после саммита ШОС

Стало известно о работе Токаева в Тяньцзине после саммита ШОС , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 17:36 Фото: akorda.kz
В Тяньцзине завершился саммит ШОС, который проходил под лозунгом "Претворение в жизнь многосторонности, обеспечение региональной безопасности и содействие устойчивому развитию", сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Акорды, на этом визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР не закончился. Он продолжится завтра, 2 сентября 2025 года, в Пекине.
"Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании казахско-китайского Делового совета, а также проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая", – говорится в официальном сообщении.
Кроме того, в столице Китая президент посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.

Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходил 1 сентября 2025 года в Китае.

В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.


Андрей Дюсупов
