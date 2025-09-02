#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Политика

Токаев: Китай – данный нам судьбой надежный сосед

Касым-Жомарт Токаев, выступление, Пекин, Китай, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 09:21 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 2 сентября 2025 года, на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, на котором представил инвестиционный потенциал страны, заявил, что Китай – "данный нам судьбой надежный сосед", сообщает Zakon.kz.

По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания, Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.

"Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель – совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как подчеркнул президент, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.

"Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание".Касым-Жомарт Токаев

Дополняя, Касым-Жомарт Токаев уточнил, что он с председателем КНР постоянно работает над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества.

"Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Также глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.

"Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем. В Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов. Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 09:21
Началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета

Токаев прибыл в Пекин вечером 1 сентября 2025 года. Там глава государства планирует провести ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших китайских компаний.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Alatau City получит особый статус – Токаев
Политика
09:43, Сегодня
Alatau City получит особый статус – Токаев
Что подробно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин во время переговоров
Политика
09:28, Сегодня
Что подробно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин во время переговоров
Токаев прибыл в Пекин
Политика
19:04, 01 сентября 2025
Токаев прибыл в Пекин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: