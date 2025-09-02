Токаев: Китай – данный нам судьбой надежный сосед

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 2 сентября 2025 года, на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, на котором представил инвестиционный потенциал страны, заявил, что Китай – "данный нам судьбой надежный сосед", сообщает Zakon.kz.

По его словам, основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимопонимания, Казахстан и Китай выстроили прочные и динамичные деловые отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием.

"Будучи глобальным лидером, Китай закономерно выступает в качестве главного партнера Казахстана в различных сферах, в том числе в торговле. Это стало возможным благодаря инициативам председателя Си Цзиньпина. По итогам прошлого года взаимный товарооборот достиг 44 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, однако мы не планируем останавливаться на достигнутом. Наша цель – совместно с китайскими друзьями значительно увеличить этот показатель в ближайшие пять лет. Мы обладаем необходимым потенциалом для этого. На уровне глав государств имеются политическая воля и взаимное стремление к укреплению сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как подчеркнул президент, поступательный характер имеет и инвестиционное взаимодействие двух стран.

"Китай уже вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес, которому также уделяется большое внимание". Касым-Жомарт Токаев

Дополняя, Касым-Жомарт Токаев уточнил, что он с председателем КНР постоянно работает над углублением казахско-китайского многопланового сотрудничества.

"Мне и делегации Казахстана во время официального визита был оказан теплый прием. Считаю, что переговоры с Си Цзиньпином прошли успешно и плодотворно. Их итоги достойны самой высокой оценки. Абсолютно уверен в светлом будущем наших отношений. В связи с этим я выразил Си Цзиньпину искреннюю благодарность за значительный личный вклад в укрепление казахско-китайских связей". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Также глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.

"Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем. В Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов. Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере". Касым-Жомарт Токаев

Токаев прибыл в Пекин вечером 1 сентября 2025 года. Там глава государства планирует провести ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших китайских компаний.