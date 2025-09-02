#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
События

Началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета

Заседание казахско-китайского Делового совета , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 08:07 Фото: Акорда
2 сентября в Пекине началось восьмое заседание казахско-китайского Делового совета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, мероприятие проходит с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна.

Фото: Акорда

"В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций", – говорится в сообщении.

Фото: Акорда

Накануне Токаев прибыл в Пекин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Какой будет погода в сентябре в Казахстане
События
21:35, 01 сентября 2025
Какой будет погода в сентябре в Казахстане
В Мангистауской области 1 сентября сданы в эксплуатацию пять новых школ
События
21:01, 01 сентября 2025
В Мангистауской области 1 сентября сданы в эксплуатацию пять новых школ
Медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера
События
20:35, 01 сентября 2025
Медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: