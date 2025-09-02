Началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Фото: Акорда
2 сентября в Пекине началось восьмое заседание казахско-китайского Делового совета, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, мероприятие проходит с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и первого вице-премьера Госсовета КНР, члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсяна.
"В мероприятии принимают участие свыше 500 представителей государственных органов, бизнес-структур Казахстана и Китая, в том числе руководители свыше 70 крупнейших китайских корпораций", – говорится в сообщении.
Накануне Токаев прибыл в Пекин.
