Что подробно обсудили Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин во время переговоров

Фото: akorda.kz

Выступая 2 сентября 2025 года на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине, глава государства Касым-Жомарт Токаев раскрыл, чему было уделено отдельное внимание на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Zakon.kz.

Президент рассказал, что в ходе содержательных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов. "Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством. Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество. Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Вторым приоритетом глава государства назвал взаимодействие в энергетической сфере. "Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1250 тыс. тонн продукции в год будет вложено 7,4 млрд долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент Казахстана заявил, что Китай – данный нам судьбой надежный сосед.

