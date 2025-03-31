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События

Подготовка к 80-летию Победы в ВОВ: парадные расчеты МЧС прибыли из Караганды в Астану

подготовка к параду в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 00:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
Военнослужащие завершили подготовку к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой отечественной войне в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Согласно плану, перед главной церемонией бойцы МЧС продолжат оттачивать элементы строевой подготовки в столице.

"Подготовка к торжественному шествию будет организована совместно с личным составом и техникой силовых структур Республики Казахстан", – отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащие посадили деревья в Алматы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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