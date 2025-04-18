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События

Парад Победы в Астане: две генеральные репетиции пройдут в городе на площади

Парад Победы в Астане, репетиция, площадь, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:27 Фото: МО РК
В Министерстве обороны 18 апреля рассказали, на какой стадии подготовка к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Астане, сообщает Zakon.kz.

Индустриальный городок и полевой лагерь посетил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. 

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:27
В Астане временно закроют воздушное пространство: важная информация для пассажиров

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев доложил главе оборонного ведомства о готовности личного состава и техники.

Фото: МО РК

"Раздельные тренировки подходят к завершению. С 25 апреля участники парада приступят к совместным тренировкам, в которых примут участие боевая техника и авиация. А 3 и 5 мая генеральные репетиции пройдут на площади Қазақ Елі", – рассказал Кучекбаев.

Парад Победы в Астане, репетиция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:27

Фото: МО РК

Министр обороны наблюдал за прохождением парадных расчетов личного состава и механизированных колонн. Он поблагодарил участников парада.

Фото: МО РК

"Сегодня вы готовитесь принять участие в важнейшем событии для Вооруженных сил страны. Военный парад – не просто зрелище, его роль заключается в соблюдении традиций казахстанской армии, в сохранении культурного наследия нашей страны. В Казахстане нет ни одной семьи, из которой не ушли бы на фронт наши деды и прадеды. И ваш сегодняшний труд – своеобразная дань памяти предкам, героически погибшим в горниле самой кровопролитной войны двадцатого века", – сказал Руслан Жаксылыков.

Парад Победы в Астане, репетиция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 16:27

Фото: МО РК

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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