Парад Победы в Астане: две генеральные репетиции пройдут в городе на площади

В Министерстве обороны 18 апреля рассказали, на какой стадии подготовка к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Астане, сообщает Zakon.kz.

Индустриальный городок и полевой лагерь посетил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев доложил главе оборонного ведомства о готовности личного состава и техники.

Фото: МО РК

"Раздельные тренировки подходят к завершению. С 25 апреля участники парада приступят к совместным тренировкам, в которых примут участие боевая техника и авиация. А 3 и 5 мая генеральные репетиции пройдут на площади Қазақ Елі", – рассказал Кучекбаев.

Фото: МО РК

Министр обороны наблюдал за прохождением парадных расчетов личного состава и механизированных колонн. Он поблагодарил участников парада.

Фото: МО РК

"Сегодня вы готовитесь принять участие в важнейшем событии для Вооруженных сил страны. Военный парад – не просто зрелище, его роль заключается в соблюдении традиций казахстанской армии, в сохранении культурного наследия нашей страны. В Казахстане нет ни одной семьи, из которой не ушли бы на фронт наши деды и прадеды. И ваш сегодняшний труд – своеобразная дань памяти предкам, героически погибшим в горниле самой кровопролитной войны двадцатого века", – сказал Руслан Жаксылыков.

Фото: МО РК

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.